O Jogada 1º Tempo desta terça-feira (2) avalia as possíveis mudanças do Ceará para o jogo contra o São Paulo. Já o Fortaleza terá semana livre para treinamento com foco no próximo adversário no Brasileiro, o Internacional. Denise Santiago apresenta e André Almeida comenta.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte