O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (29) traz as últimas informações dos times cearense. O Ceará encara o Bragantino com desfalques, mas também terá retornos. Já o Fortaleza terá mudanças no jogo contra o Corinthians. Acompanhe os detalhes com apresentação de Denise Santiago.

