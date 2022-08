O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (18) debate os lances polêmicos da arbitragem no jogo do Fortaleza com o Fluminense, nas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, repercute a busca do Ceará por um novo técnico. Reinaldo Rueda já não é mais opção.

