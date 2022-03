O Jogada 1° Tempo entra no ar com a repercussão dos jogos do fim de semana. Fortaleza e Ceará estão nas quartas de final da Copa do Nordeste. O Fortaleza vai enfrentar o Atlético-BA nesta terça-feira (22), e o Ceará encara o CRB, na quinta-feira (24).

O Ferroviário apresentará oficialmente o técnico Roberto Fonseca nesta segunda-feira.

