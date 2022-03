O Jogada 1° tempo desta segunda-feira (14) entreia na TV Diário com as últimas informações dos jogos do fim de semana. O Fortaleza venceu o Ferroviário por 2 a 1 e avançou para a final do Campeonato Cearense.

Enquanto isso, o Ceará finaliza a preparação para enfrentar a Tuna Luso, nesta terça-feira (15), pela Copa do Brasil.