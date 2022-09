O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (1) fala sobre a a situação dos elencos de Ceará e Fortaleza. Restando dois meses para o fim da Série A de 2022, com as equipes brigando pela permanência na elite nacional, um grupo de jogadores está próximo do encerramento do contrato.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte