O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira, (30), repercute os gols marcados por Pochettino, do lado do Fortaleza, e Jean Carlos, pelo Ceará, ambos definindo os placares das partidas e a vitória das equipes. Os dois times venceram pelo mesno placar, 2 a 1, no final de semana pelo campeonato estadual.

O programa tem apresentação de Denise Santiago e comentários de André Almeida.

ACOMPANHE AO VIVO: