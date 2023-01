O Jogada 1º Tempo desta terça-feira, (17), comenta sobre as metas traçadas pelo Fortaleza para o ano de 2023 em cada uma das competições e avalia as atuações dos estreantes da equipe do Ceará no jogo contra o Guarani de Juazeiro.

O programa tem apresentação de André Almeida e comentários de Alexandre Mota.

