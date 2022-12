O Jogada 1º Tempo deste sábado, (24), discute a contratação do jogador Chay, ex-botafogo, agora novo reforço do Ceará para a temporada de 2023 e comenta sobre a reapresentação do Fortaleza, que acontece na segunda-feira, (26), visando a preparação dos atletas.

O programa tem apresentação de Dênis Medeiros e comentários de André Almeida.

