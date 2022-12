O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira, (30), discute a nova função do ex-goleiro Marcelo Boeck no Fortaleza, como assessor executivo de futebol e comenta sobre a chegada de Luvannor, novo reforço do Ceará para a temporada de 2023.

O programa tem apresentação de André Almeida e comentários de João Bandeira Neto.

