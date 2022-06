Joga de ladinho? Cristiano Ronaldo dança funk 'robotizado' e viraliza na internet

O craque português Cristiano Ronaldo está vivendo dias de festa com a família em Balneário Camboriú, em Santa Catarina (RS).

De férias, o atacante viralizou hoje dançando um dos hits do momento, "Desenrola, bate, joga de ladinho", da banda Os Hawaianos.

O vídeo foi postado pela irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, que mora no Brasil. O atacante do Manchester United aparece dançando a música, meio desengonçado, com os sobrinhos.

Rapidamente, o vídeo foi reproduzido por dezenas de perfis humorísticos nas redes sociais e já é bastante compartilhado pelos internautas.

Ligação com o Brasil

Além da amizade com o lateral esquerdo Marcelo, a irmã de CR7 também reside no Brasil, mais precisamente em Gramado (RS), onde tem um restaurante.

O filho de CR7, o 'robozinho', comemorou gol gritando 'receba', o bordão do influencer brasileiro Luva de Pedreiro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte