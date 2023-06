Jockey Club em contagem regressiva para o GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show

Está chegando a hora do tradicional Mega Nacional Grande Prêmio e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. Nos dias 28, 29 e 30 de julho o Jockey Club Cearense recebe o evento, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos, reunindo as melhores criações equinas da veloz raça Quarto de Milha.

São esperados criadores e proprietários da Região Nordeste , de São Paulo e Rio de Janeiro. A diretoria do Jockey Club Cearense segue cumprindo as normas preparativos para o evento, sendo o Décimo Quarto GP e Décimo Quinto Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, sempre marcado pela organização, emoção e Glamour, com apoio da Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha - ABQM . Uma premiação de R$ 300 mil será ofertado.

Ao todo, serão ofertados no Leilão trinta e cinco lotes de diferentes criadores do país.

A Campeã Nacional Fazenda Haras Claro e o criador e médico Cláudio Rocha é uma das participantes com suas criações e apoiadores deste consagrado evento equino de Quarto de Milha.