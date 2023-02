Jockey Club Cearense terá importante evento no mês de março

O Jockey Club Cearense receberá no mês de março um importante evento no calendário esportivo do estado. Nos dias 24,25 e 26 de março acontecerá o tradicional GP / Leilão Haras Primavera. Antes realizado no complexo Hipódromo e Haras Primavera , em Canindé, o evento esse ano será nas modernas instalações do Jockey Club Cearense.

Além do Grande Prêmio (GP), terá também o Leilão de Venda, com a presença das maiores criações quartistas do País, como a Campeã Nacional Fazenda Haras Claro. A premiação para os vencedores e destaques do GP Haras Primavera é de R$ 300 mil, com animais nascidos em 2020 no Nordeste.

Cancelamento

De comum acordo com Diretoria do Jockey Club Cearense criadores e proprietários a disputa da edição Grande Prêmio Associação Cearense dos Criadores de Quarto de Milha - ACEQM que estava programado para os dias 24, 25 e 26 de fevereiro foi cancelado . O GP ACEQM integra o calendário oficial de corridas 2023 do Jockey Club Cearense e seria cumprido neste fim de semana.