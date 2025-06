Jockey Club Cearense se prepara para sediar o GP Quarter Horse Show com premiação de R$ 300 mil

Fortaleza está prestes a sediar mais uma edição do aguardado GP/Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, um evento de destaque no cenário da equinocultura nacional. Programado para acontecer entre os dias 4 e 6 de julho, o encontro promete reunir jovens e inéditas estrelas da veloz raça Quarto de Milha, todas nascidas na região Nordeste.

Com o apoio da ABQM - Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha, o evento oferecerá uma impressionante premiação de 300 mil reais no Grande Prêmio. Reconhecido como um dos principais do país em seu segmento, o GP / Leilão Fortaleza Quarter Horse Show é promovido por Haras Primavera, Haras RM e Fazenda Haras Claro, nomes que ano após ano angariam importantes apoios, solidificando a posição do evento.

As inscrições para os animais que participarão das provas do GP, disputadas em 402 metros, estão prestes a começar. Além das emocionantes corridas, o leilão contará com lotes selecionados de debutantes, ou seja, cavalos jovens que farão sua estreia, também nascidos no Nordeste.

Um dos grandes destaques desta XVI edição do Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show é a presença da criação da Campeã Nacional Fazenda Haras Claro, renomada no setor de criação de Quarto de Milha, ostentando um histórico de seis vitórias.

A diretoria do Jockey Club Cearense, em conjunto com os promotores, está trabalhando arduamente na organização da festa equina. O objetivo é claro: repetir o brilho e o sucesso das edições anteriores, que já se consolidaram na memória dos amantes de cavalos. A expectativa é grande para mais um espetáculo de velocidade, força e beleza animal.