Jockey Club Cearense recebe mais uma edição do Quarter Horse Show - GP & Leilão

Tudo pronto para mais uma edição do Fortaleza Quarter Horse Show - GP & Leilão, que acontecerá nos dias 29,30 e 31 de julho, no Jockey Club Cearense. Com 26 velocistas potros e potrancas pré-inscritos, os animais vão disputar nos 365 metros das provas do GP. Para os vencedores, prêmios de R$ 200 mil, um carro e uma moto zero Km.

Já no leilão, um super lote de 29 jovens estrelas equinas serão ofertados. A geração 2020, nascidas no Nordeste, filhas de consagrados campeões.

A campeã nacional Fazenda Haras Claro terá maior número de ofertas no Leilão , 12 entre potros e potrancas. Vindo a seguir Rancho RM e Haras Primavera, promotores deste tradicional evento equino.



A cada instante, cada espaço fisico das modernas instalações do JCC vai ganhando cuidados especiais, especialmente as raias do Hipódromo do JCC e os Salões onde ocorrerão as vendas dos animais.

Serviço:

Nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2022.

Local: Jóquei Clube Cearense. Aquiraz-CE.

