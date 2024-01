Jockey Club Cearense abre calendário em 2024 com corrida e leilão

A temporada no Jockey Club Cearense começa oficial neste final de semana. De sexta-feira (19) até domingo (21), acontece a disputa do VIII Grande Prêmio e VII Leilão Haras Iguatu com oferta de 35 lotes de belos e inéditos potros e potrancas filhos de consagrados campeões da raça Quarto de Milha.

No primeiro dia de evento haverá venda no Leilão de potros e potrancas nascidos no Nordeste - Geração 2021. A premiação para vencedores e destaques do VIII Grande Prêmio Haras Iguatu é de 240 mil reais. Nesta sexta, a partir das 16 horas, apresentação dos animais inscritos no GP e a seguir o Leilão de Apostas. No sábado, às 14h, começam as provas classificatórias. A programação encera no domingo com prova de consolação e final do VIII GP Haras Iguatu.