João Ricardo valoriza resultado do Ceará em La Paz e elogiou grupo

O goleiro João Ricardo foi um dos destaques do Ceará no empate sem gols com o Bolívar em La Paz, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Com pelo menos 7 defesas na partida, João foi seguro em apenas seu segundo jogo pelo Vovô no ano.

O goleiro afirmou que o Ceará conquistou um grande resultado na Bolívia e agradeceu a o apoio da torcida.

"A gente se preparou muito e sabia da dificuldade que era jogar aqui, viemos dois dias antes e conseguimos fazer um grande jogo. Mesclamos a equipe, querendo ou não causa apreensão em todo mundo, mas agradecemos à torcida e todo mundo que apoiou e acreditou na gente. Fico feliz por esse empate aqui, um baita resultado", afirmou em Conmebol TV.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Atuar na altitude de La Paz é sempre um grande desafio para qualquer jogador e João elogiou a dedicação de todos os jogadores.

"Nossa equipe foi muito dedicada e acho que tem que enaltecer os jogadores que se dedicaram do início ao fim. Foi um grande resultado para a gente - completou.

Após retornar de La Paz, o Alvinegro se reapresenta na sexta-feira visando o 2º jogo da final da Copa do Nordeste diante do Bahia, às 16 horas no Castelão. Um empate dará o título ao Vovô após vencer o jogo de ida em Salvador.

Já pela Copa Sul-Americana, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 19h15, contra o Arsenal de Sarandí, quando defenderá a liderança do Grupo C. O Vozão está na ponta da tabela com 5 pontos.