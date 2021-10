João Ricardo revela incômodo com sequência negativa do Ceará na Série A: “necessitando ganhar"

Titular do Ceará no empate sem gols contra o Juventude, no último final de semana, o goleiro João Ricardo deverá ser novamente o responsável pela meta alvinegra diante do Bahia. A sequência será a primeira do arqueiro na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (26), João Ricardo comentou sobre a oportunidade recebida pelo técnico Tiago Nunes, além de pontuar que as lesões atrapalharam, em determinados momentos, a temporada do camisa 1.

“Fico feliz por essa oportunidade de estar representando bem a camisa do Ceará, acredito que em alguns momentos minhas lesões prejudicaram, sim. Nenhum atleta gosta de se machucar e eu tive duas, dois momentos, duas cirurgias. […] Não sei se agora terei sequência, mas fiquei feliz por essa que tive. Tudo isso é fruto do trabalho que está sendo feito no dia a dia com os preparadores de goleiros. Todo foco, determinação e empenho que eu tive, para conseguir contribuir ao máximo para que o time não saia derrotado.”

O goleiro ainda elogiou o companheiro Richard, que perdeu a posição para João Ricardo após sequência de falhas na Série A do Campeonato Brasileiro.

João Ricardo Goleiro do Ceará “Feliz pelo momento que o Richard vinha vivendo. Ele estava numa perfomance muito boa, ajudando bastante a equipe.”

Duelo decisivo

Pela frente, em duelo atrasado da 23ª rodada, o Ceará visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em duelo direto contra a zona de rebaixamento. Para o goleiro João Ricardo, a partida é encarada como um “divisor de águas”.

“Acho que é um jogo muito difícil. O Bahia vem numa sequência muito boa nos últimos quatros jogos, com duas vitórias e dois empates, mas é um jogo divisor de águas para gente. Estamos necessitando ganhar. Há muito tempo estamos perdendo e empatando. E isso, querendo ou não, está nos incomodando. O foco principal é fazer um grande jogo e buscar a vitória. Estamos preparados para dar o nosso máximo e sair vitorioso.”

Assista à coletiva na íntegra: