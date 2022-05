João Ricardo projeta Independiente x Ceará e alerta: "é um jogo de poucos erros"

O goleiro João Ricardo comentou a preparação para o duelo decisivo contra o Independiente nesta quarta-feira (25) pela Copa Sul-Americana. Em coletiva de imprensa, o camisa 1 citou as dificuldades de enfrentar clubes argentinos, mas ressaltou a mentalidade do Alvinegro de Porangabuçu de fazer história.

"Sabemos da importância do jogo, o quanto é importante a classificação para o torcedor, para o clube e para nós jogadores também. É uma responsabilidade, mas estamos preparados. Todo jogador, todo treinador, almeja grandes jogos, em competições gigantecas", comentou.

"Esperamos um jogo muito difícil. Sabemos da dificuldade de jogar na Argentina. O torcedor apoia muito. Jogar aqui nunca é fácil. É um adversário grande no cenário. A gente espera um jogo pegado, equilibrado, com 'catimba' por parte deles, mas estamos preparados", completou João Ricardo.

O Ceará realiza treino apronto nesta terça-feira (24) na Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. De acordo com o arqueiro alvinegro, o dia será de "acertar os últimos detalhes" para enfrentar o "Rey de Copas". Para além do técnico-tático, Dorival Júnior buscou preparar o mental dos atletas através de conversa.

"O Dorival conversou conosco ontem, passou a experiência dele de anos no futebol. Nos explicou muito, tentou nos passar o que pode ser o jogo e nós absorvemos bem. Temos mais um dia para nos prepararmos, acertar os últimos detalhes. Nos dedicamos ao máximo, buscamos informações com os departamentos de análises. A preparação é essa, com muita conversa, treinamento, dedicação para olhar vídeos do sistema ofensivo do adversário e preparar o psicológico para um jogo grande."

"É um jogo de poucos erros. Uma equipe postada, muito determinada, mostrando desde o início o que quer na partida. Se a gente não se impor, podemos sofrer desde o início do jogo. Tem que ser uma equipe focada. Tenho certeza que vamos surpreender nesse jogo."

O duelo decisivo acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires.