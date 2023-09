João Ricardo pede distinção em série de duelos contra o Corinthians: 'são competições diferentes'

Nesta quinta-feira (14), o Fortaleza recebe o Corinthians, às 19h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada da Série A de 2023. O jogo será o primeiro de três confrontos que o Leão fará com o time paulista até o dia 3 de outubro. Para o goleiro João Ricardo, a equipe leonina precisa saber distinguir e separar os duelos, que serão válidos pelo torneio nacional e pelas semifinais da Copa Sul-Americana.

"Eu acho que a gente vem em um mês de muita responsabilidade, muito importante. Eu acho que não dá pra gente misturar o Brasileiro com a Sul-Americana, são competições diferentes. Têm times que jogam de uma maneira no Campeonato Brasileiro e de outra na Sul-Americana. Eu acho que o jogo contra o Corinthians, a gente tem que encarar como Brasileiro. É muito importante pra nós, voltar a jogar no Castelão com o apoio do nosso torcedor, que a gente está há tempos já longe deles, e vencer. A gente dá um salto bom na tabela e se consolida na parte de cima. Isso é muito importante. Então, o foco agora não é nem pensar nos outros jogos contra o Corinthians, mas exclusivamente no jogo do Brasileiro", afirmou.