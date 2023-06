João Ricardo lamenta empate do Fortaleza em casa com o Bahia: 'gosto amargo'

Para o goleiro João Ricardo, o empate sem gols entre Fortaleza e Bahia na tarde deste sábado (3) na Arena Castelão foi frustrante para o Tricolor do Pici. Jogando diante de mais de 38 mil torcedores, a equipe comandada pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda criou boas chances de gol, mas não conseguiu balançar as redes adversárias na partida.

"A gente jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, fica um gosto amargo, porque a expectativa era muito grande em uma vitória hoje. Infelizmente ela não veio", destacou o goleiro, que fez boas defesas na partida e evitou que o Bahia fizesse gols na partida. O confronto era válido pela nona rodada da Série A do Brasileirão 2023.

Legenda: Fortaleza e Bahia empataram na Arena Castelão Foto: LC Moreira

"Mas ergue a cabeça. Na terça já tem um novo jogo, no sábado mais um jogo difícil. A gente lamenta sim pelo empate, mas é corrigir os erros para que no próximo jogo não aconteça mais e a gente consiga buscar os três pontos", completou o atleta em entrevista ao Premiere. Na terça-feira o Fortaleza encara o Estudiantes de Mérida pela Sul-Americana.

Já em relação ao Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso tricolor será no próximo sábado (10), quando a equipe cearense encara o Botafogo no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ), pela décima rodada do Brasileirão.