João Ricardo fala sobre duelo contra América-MG na Sul-Americana: 'Comprometimento segue o mesmo'

Com o placar a seu favor, o Fortaleza vai em busca da classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana nessa quinta-feira (31), na Arena Castelão diante de seu torcedor. No primeiro jogo das quartas o Leão venceu o Coelho por 3 a 1, com gols de Guilherme (2x) e Pochettino, e para o segundo jogo, João Ricardo, arqueiro Tricolor prega "pés no chão".

“Conseguimos uma vantagem importante no primeiro jogo, mas respeitamos o adversário e o nosso comprometimento segue o mesmo. Esperamos fazer uma grande partida diante do nosso torcedor para buscar a classificação”, finalizou João Ricardo.

Invicto há cinco jogos, o Leão vive um bom momento na temporada. Titular absoluto debaixo das traves do Fortaleza, João Ricardo também comemorou e destacou o foco do elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda.

“O grupo está muito animado com essa sequência positiva, que premia o nosso trabalho diário. Mesmo assim, sabemos que ainda há um longo caminho pela frente e precisamos manter os pés no chão. Seguimos focados jogo a jogo para buscar os nossos objetivos na temporada”, disse o arqueiro.

O Fortaleza volta a campo nessa quinta-feira (31), em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O confronto acontece às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. Caso avance na competição, o Leão vai enfrentar o Corinthians na semifinal do torneio.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto