João Ricardo cita dificuldades em São Januário e lamenta derrota do Fortaleza para o Vasco

João Ricardo Goleiro do Fortaleza

"Sabíamos que vir jogar aqui era muito difícil e nos preparamos para isso. No primeiro tempo, a gente sofreu muito, não conseguimos encaixar a marcação e acabamos sofrendo muitas finalizações, mas conseguimos segurar. No segundo tempo, voltamos com a ideia de propor um pouco o jogo e acabamos tomando o gol. Depois do gol, nos jogamos para cima da equipe do Vasco e era natural tomar alguns contra-ataques. Não era o resultado que a gente queria, mas é levantar a cabeça e se preparar bem para o próximo jogo", disse.