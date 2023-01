João Ricardo celebra chegada ao Fortaleza e chance de jogar Liberta: 'maior desafio da carreira'

João Ricardo foi oficialmente apresentado como jogador do Fortaleza nesta quinta-feira (05). O goleiro vem do maior rival do Tricolor, o Ceará, e já assumiu responsabilidade nas suas primeiras palavras com a camisa do Leão.

“Hoje o Fortaleza disputa competições que eu não disputei ainda. Então, pra mim, talvez seja o maior desafio da minha carreira. Eu vou jogar uma Libertadores, a responsabilidade pesa muito. O torcedor do Fortaleza acompanhou meu futebol no Ceará, então a cobrança em cima de mim vai ser para o que eu mostrei lá ou até mais. Mas isso é bom, isso é saudável e nos motiva a cada dia querer mais”, afirma.

O atleta também confessou ter ficado surpreso com a proposta do Fortaleza, por ter defendido o rival em duas temporadas. João Ricardo foi um pedido pessoal do treinador Juan Pablo Vojvoda.

“Confesso que fiquei surpreso de início. Não é natural receber assim uma proposta do rival, eu já sabia das críticas que iria vir do Ceará, mas estou no lugar que queria estar e estou feliz aqui. Não sabia que o Vojvoda queria trabalhar comigo, lógico depois ele me ligou e a gente conversou e ele explicou tudo. Isso nos dá mais tranquilidade e segurança em chegar em um clube novo”, revela.

A chegada dele no novo clube teve a recepção de uma carinha conhecida. O lateral esquerdo Bruno Pacheco, também ex-Ceará, é companheiro antigo do goleiro. Os dois já dividiram o mesmo vestiário em três oportunidades.

“O Pacheco é como um irmão pra mim (…) a gente ficou muito feliz pelos dois terem recebido propostas aqui e poder acertar. Podem ter certeza que estamos muito motivados e felizes e a gente espera continuar essa amizade por longos e longos anos”, pontua.

João Ricardo chega com contrato de duas temporadas e opção de renovação para um terceiro ano.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: