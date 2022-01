João Ricardo avalia importância da Copa do Nordeste e desfalques no elenco para duelo com Sergipe

O elenco do Ceará realizou o último treino na capital cearense nesta quinta-feira (27) antes da viagem para a estreia na Copa do Nordeste de 2022, quando encara o Sergipe, em Aracaju/SE, no sábado (29). O goleiro alvinegro João Ricardo comentou sobre a importância da competição na temporada.

“É uma competição muito importante. Eu nunca tinha jogado, joguei ano passado, e você vê que tem um gosto diferente, como a torcida dá valor para a competição. O Ceará vem em uma sequência de anos chegando na final, e esse agora não é diferente, vamos brigar para ser campeão”, afirmou.

Para o primeiro compromisso oficial no ano, o técnico Tiago Nunes tem dificuldade para escalar a equipe por conta de casos de Covid-19 no elenco e lesões - a última atividade não contou com 15 atletas. João ressaltou a força do grupo e destacou que todos os jogadores estão preparados.

"Todo mundo está tomando os cuidados necessários, mas é uma coisa que pode acontecer por mais que se proteja ao máximo. A gente sabe da dificuldade no início de temporada de perder atletas, mas o professor (Tiago) trabalha com todo mundo, dá o mesmo treino para todos, então quem for para o jogo vai estar preparado para defender o Ceará da melhor maneira possível", explicou o atleta.

O Ceará entra em campo no sábado (29), às 17h45, no estádio Barradão, em Aracaju-SE, pela 2ª rodada. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo, com tempo real do Diário do Nordeste.

Confira outros pontos da coletiva

Estreia contra Sergipe

“Eu nunca joguei lá, então não faço ideia do clima, do ambiente, do gramado, mas a gente se preparou sim para ter um jogo muito duro. Pelo que a gente conversou, jogando dentro dos domínios, eles pretendem sempre dar muita dificuldade, mas estamos preparados. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e encaminhar uma sequência boa para ter um grande ano”.

Mentalidade de Tiago Nunes

“O Tiago é muito inteligente, gosta de vencer, de marcar história, e ele frisa todo dia para dar o máximo, a gente almeja isso também, para dar o melhor possível, todos nós queremos ficar marcados. Eu me concentro muito para grandes jogos, para sempre fazer grandes jogos, e esse ano não é diferente, a expectativa é evoluir no dia a dia, degrau por degrau”.

Ansiedade para estreia

“Acho que o primeiro jogo é o que marca o ano, uma grande vitória, com o time jogando bem, pode passar uma tranquilidade para todo mundo. O torcedor não viu a equipe jogar ainda, está meio desconfiado, então acredito que podemos ter um grande jogo”.

Tempo da pré-temporada

“Foi uma boa pré-temporada, com 21 dias, três semanas, são bastante dias para uma adaptação. Acredito que quando tem só 10 dias de pré-temporada o nosso corpo ainda não se adaptou, a tendência é ter lesões durante o ano. Agora, quando tem mais dias, a gente consegue mais. Vamos jogar agora, sábado, e depois tem mais uma semana cheia, dá praticamente um mês de trabalho”.