João Cancelo demonstra irritação com torcedores na porta de CT do Barcelona; veja vídeo

Uma situação comum, onde torcedores ficam a postos para conseguir selfie de seus ídolos na chegada ao treino, colocou o barcelonista João Cancelo no alvo de uma polêmica. Imagens que flagraram o atleta se irritando com jovens que estavam na porta do CT do Barcelona viralizaram e o atleta agora vem recebendo críticas pelo seu comportamento.

João Cancelo a alguns torcedores fora da Ciudad Deportiva: "Você é tão chato, meu Deus. Você está aqui todos os dias. Tenho que parar meu carro todos os dias?"



O jogador acabou concordando em tirar uma foto com cada torcedor.pic.twitter.com/3uVy2hObtt — 𝘿𝙉𝘼 𝘽𝙇𝘼𝙐𝙂𝙍𝘼𝙉𝘼 🧬🇧🇷 (@dna_blaugrana) October 9, 2023



Os vídeos mostram o jogador sem paciência dando uma bronca nos jovens que estavam ao lado do seu carro. "Vocês estão aqui todos os dias. Não vamos parar todos os dias. Vamos lá, vamos lá, rápido", disse o jogador.



A repercussão negativa fez o jogador buscar as redes sociais para tentar justificar o seu comportamento. Na postagem, ele falou que as pessoas que aparecem nas imagens não são torcedores do Barcelona e pedem camisas, souvenirs e figurinhas autografadas para vender depois.