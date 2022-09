Jô projeta partida difícil para o Ceará diante do São Paulo: 'a torcida faz a diferença'

Um dos retornos que Lucho González terá para o confronto diante do São Paulo, o atacante Jô foi quem falou, nesta quinta-feira (15), com a imprensa. O jogador projetou o confronto pela 27ª rodada do Brasileirão e a terceira semana do treinador argentino no comando alvinegro.

Ao vestir a camisa do Corinthians por muitos anos, Jô conhece bem o próximo adversário do Ceará na Série A. Independente do São Paulo ir para o confronto depois de eliminação na Copa do Brasil, o jogo requer muito cuidado do Alvinegro.

"Eu, quando estava no Corinthians, jogava com mais frequência pelo fato de ter Campeonato Paulista, vários confrontos, então, eu gosto desse tipo de jogo, porque são jogos grandes, que jogadores gostam de atuar e não deixa de ser um jogo difícil, um jogo de muita importância para nós", avalia o camisa 77.

CONDICIONAMENTO FÍSICO

Ausente na última rodada, por cumprir suspensão automática, o atacante vai voltar a atuar pelo Ceará. O período de duas semanas fez Jô intensificar os treinamentos no CT de Porangabuçu.

Jô atacante do Ceará "Acabou sendo, em certa parte, positivo. Não queria ficar de fora do jogo, é sempre bom jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor. Infelizmente fiquei de fora, mas acabei me condicionando melhor, cada vez mais entrando em ritmo para quando o professor precisar, jogar os 90 minutos ou o tempo que for".

IDEIAS DO TREINADOR

De acordo com o atacante, o treinador projeta possibilidades ao longo dos treinos. Jô coloca ainda que o elenco "comprou a ideia" de deixar um Ceará cada vez mais intenso nas partidas. "O Lucho é um cara muito inteligente, acabou a carreira de jogador há pouco tempo e ele ainda tem essa coisa da adrenalina aflorada. Nos treinamentos ele faz vários tipos de trabalho, variações, porque é um treinador que estudou e sempre tem variações na mente", avalia Jô.

ASSISTA A COLETIVA:

