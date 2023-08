Jô, ex-Ceará, cobra por exame de DNA de filho com influenciadora e ela rebate: 'você é errado'

Jô, ex-Ceará, se envolveu em uma discussão nas redes sociais com os seguidores de Maiara Quiderolly, influenciadora digital com quem o atleta teve um rápido relacionamento extraconjugal. Em um comentário feito em uma postagem no Instagram do bebê, que é administrado pela mãe, Jô cobrou Maiara e disse que ela se nega a realizar o exame de DNA para comprovar se o menino de sete meses é seu filho.

Na publicação, um seguidor escreveu sobre a semelhança do bebê com o ex-atacante: "sua xerox, querido, parece mais do que os primeiros que você teve”. Jô logo rebateu e pediu para a influenciadora parar de fugir e fazer o DNA.

Legenda: Jô discute com seguidor nas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram

INFLUENCIADORA SE REVOLTA E REBATE ATACANTE