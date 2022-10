Jô está fora do jogo contra o Internacional por dívida entre Corinthians e clube japonês; entenda

O Ceará terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (26), contra o Internacional, pela Série A. O atacante Jô não poderá atuar na partida de logo mais por estar suspenso pela Fifa. A punição é por conta do problema entre o jogador, o Corinthians e o time Nagoya Grampus, do Japão.

O Corinthians negocia com o Nagoya Grampus, do Japão, o pagamento parcelado de 2,6 milhões de dólares como forma de indenização pela contratação de Jô, hoje jogador do Ceará. O valor corresponde a R$ 13,6 milhões na cotação atual. Sem receber o pagamento do time brasileiro, o Nagoya acionou a Fifa. Com a decisão, o time paulista fica proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências e o jogador do Ceará, impedido de atuar. O atacante joga regulamente pelo Ceará devido a uma liminar.

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, o Ceará recebeu a garantia do Corinthians que já havia efetuado o pagamento e que, a qualquer momento, a situação do jogador estaria regularizada. A expectativa da comissão técnica é que o nome de Jô esteja liberado no site da Fifa até o fim do dia.



Entenda o caso



Jô deixou o Nagoya Grampus após desacordo com a equipe e descumprimento de pedidos da gestão. Com a paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19, com contrato em vigor, viajou ao Brasil sem autorização, recebeu sanções e posteriormente foi anunciado pelo Corinthians.

Para o time japonês, Jô abandonou o emprego. Por isso, uma ação na Fifa foi iniciada com pedido de indenização referente ao restante do vínculo, que seria encerrado no fim de 2021. Como o Timão se tornou o novo clube do centroavante, a Fifa definiu que o time paulista deve arcar com esse ônus.