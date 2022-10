Jô é liberado após pagamento de dívida e vira opção para Juca Antonello contra o Fluminense

O atacante Jô está liberado para enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira (31), às 20h (horário de Brasília), após o imbróglio envolvendo o pagamento da dívida do jogador e do ex-clube Corinthians com o Nagoya Grampus, do Japão.

Diante do Internacional, Jô desfalcou o Ceará por pendências do jogador com a FIFA, envolvendo a transferência do Nagoya Grampus para o Corinthians. No mesmo dia, porém, a equipe paulista efetuou o pagamento da dívida, mas o atleta não recebeu autorização para entrar em campo.

Pelo Ceará, o atacante disputou nove partidas com dois gols marcados. Para enfrentar, o Fluminense, Juca Antonello deve escalar o Alvinegro de Porangabuçu com: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Victor (David Ricardo) e Bruno Pacheco; Richardson, Fernando Sobral, Diego Rigonato (Victor Luís), Vina e Lima; Jô.

A partida acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e terá transmissão do SporTV e do Premiere, da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em Tempo Real.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil