Jô é apresentado e diz estar pronto para estrear pelo Ceará: 'busco coisas grandes'

Com objetivo de ajudar o Ceará na reta final do Brasileirão Série A, o atacante Jô foi apresentado nesta sexta-feira (26), em Porangabuçu. O atleta, de 35 anos, disse estar à disposição e colocou para Juca Antonello, treinador interino, a decisão de jogar contra o Athletico-PR.

O camisa 77 chegou no dia 10 de agosto na capital cearense e disse estar apto para o jogo deste sábado contra o Furacão. “Eu vim de uma lesão do Corinthians, fiquei um tempo parado, depois acabei saindo. Me cuidei, tratei e estou apto para poder jogar. Agora fica a critério do treinador se eu saio jogando ou entro no decorrer do jogo”, destaca o centroavante.

OBJETIVO NO VOZÃO

A vinda a Porangabuçu é carregada pelo desejo de conquistas com a camisa alvinegra. O contrato com o Ceará vai até o final do ano, com a possibilidade de renovação mediante metas traçadas no acordo. O atacante não revelou as revelou, mas ponderou que são “metas pessoais”.

“Eu vim aqui para jogar, para buscar coisas grandes, mas neste ano ficou um pouco complicado pela situação na tabela. Mas ainda são 15 jogos [restantes], tem muita coisa para acontecer e temos que ir passo a passo. Primeiro se afastar da zona de rebaixamento, depois procurar objetivos que é uma Sul-Americana e, se possível, uma pré-Libertadores”, pontua o camisa 77.

EXTRACAMPO

O centroavante deposita muita confiança em mais um capítulo de sua carreira com a camisa do Ceará. O camisa 77 enxerga com uma boa oportunidade em sua trajetória atuar pelo Vozão. Ele falou da recepção e dos problemas que teve fora das quatro linhas que ganharam manchetes recentemente.

“Fui muito bem recepcionado pelos torcedores e jogadores, então eu quero retribuir da melhor maneira. Problema, acredito que todos os jogadores têm, alguns menos, outros mais, somos seres humanos. É claro que a gente tenta errar o menos possível, mas isso já ficou para trás e o que penso agora é no Ceará, colocar o clube numa melhor posição no Brasileiro”, assegura.

DISPUTA NO ATAQUE

Bem recebido pelo grupo do Ceará, o centroavante elogiou os companheiros e destacou que a equipe é competitiva. Ao ser questionado sobre a falta de gols dos atacantes companheiros de time, Jô ponderou que confiança, trabalho e pensamento positivo devem servir de incentivo nos momentos difíceis.

“Eu, particularmente, me incomodo quando passo algum tempo sem fazer gol. Eu procuro fazer de qualquer maneira, mas sempre com cabeça boa de que [para] o centroavante sempre vai ter oportunidade. Tem que se preparar bem e o que falei, temos uma boa equipe, competitiva”.

Com a lesão de Cléber, o atacante Jô chega para agregar no setor ofensivo da equipe que tem à disposição: Zé Roberto, Matheus Peixoto, Iury Castilho, Dentinho e Jael.

