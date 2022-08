Jô analisa momento do Ceará e comenta chegada de Lucho González: "motivação nova"

O empate sem gols entre Ceará e Athletico-PR neste sábado (27) marcou a estreia do atacante Jô. O centroavante participou de lances importantes da partida, realizando pivôs e tabelando com os meios-campistas, além de ter finalizado oportunidades criadas pelo clube alvinegro.

Após a partida, Jô comentou a oportunidade de retornar aos gramados. Além disso, o atacante citou a chegada de Lucho González como “motivação nova” para o elenco.

Jô Atacante do Ceará “Temos que erguer a cabeça. Está chegando um treinador novo, um trabalho novo, motivação nova. Vamos tentar fazer o melhor. Agradecer a Deus por estar voltando a jogar, tive duas oportunidades, mas infelizmente não consegui concluir. É um recomeço, estou muito feliz, agradeço o apoio de todos. Temos que continuar com a cabeça erguida, porque ainda há muito campeonato pela frente.”

Na 15ª colocação, com 27 pontos, o Ceará está a quatro pontos da zona de rebaixamento. No entanto, em caso de vitória do Cuiabá neste domingo (28), o time de Lucho cairá uma posição.

O próximo duelo do Ceará acontece no domingo (4), às 11h (horário de Brasília), contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Veja números de Jô contra o Athletico-PR

1 finalização no gol

1 finalização para fora

1 finalização bloqueada

75% de passes certos

1 passe decisivo

1 duelo ganho (de 3)

1 falta sofrida

