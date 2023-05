João Ricardo analisa sequência ruim do Fortaleza: 'temos que manter a tranquilidade'

Após uma sequência invicta de 13 jogos, o Fortaleza agora passa por um momento, de certa forma, instável dentro da temporada 2023. São cinco jogos sem vitória, tendo perdido os dois últimos confrontos diante do Palmeiras e do América/MG, então lanterna da Série A. Para o goleiro João Ricardo, o momento do Tricolor é de olhar para frente e não lamentar os resultados passados.

‘É até difícil falar do jogo passado. Acho que criou-se uma expectativa muito grande do torcedor e nossa também, interna mesmo, de fazer grandes resultados contra Palmeiras e América/MG, mas não aconteceu. Estamos cientes de que não fizemos grandes jogos, mas agora é erguer a cabeça. Na quarta já tem outro jogo, no domingo o próximo, então não adianta lamentar muito. É corrigir os erros para não cometer mais’, afirmou.

Nas duas partidas citadas por João Ricardo, o Fortaleza tomou cinco gols, três do Palmeiras e dois do América/MG, número bastante elevado para os padrões da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Ciente do desempenho aquém do esperado, o goleiro ressaltou com positividade como a sequência de jogos como mandante será importante para o Fortaleza.