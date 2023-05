Jim Brown, ídolo e legenda da NFL, morre aos 87 anos

O americano Jim Brown, lendário 'running back' do Cleveland Browns e ícone esportivo da luta pelos direitos civis, morreu aos 87 anos, informaram nesta sexta-feira (19) a franquia e a NFL.

"Jim Brown foi um atleta talentoso - um dos jogadores mais dominantes que já pisou em um campo esportivo -, mas também uma figura cultural que ajudou a promover mudanças", escreveu em um comunicado Roger Goodell, comissário da NFL.

"Durante seus nove anos de carreira na NFL, que coincidiram com o movimento pelos direitos civis no nosso país, ele se tornou um precursor e exemplo para atletas envolvidos em iniciativas sociais além do esporte", acrescentou Goodell.

Veja Vídeo de Homenagem do Cleveland Browns

Remembering Jim Brown: An Unmatched Legacy pic.twitter.com/atv7LdU8Si — Cleveland Browns (@Browns) May 19, 2023

Legenda da NFL

Brown foi campeão da NFL em 1964 com o Cleveland Browns e três vezes MVP (jogador mais valioso) da competição, conquistas que o levaram a entrar no Hall da Fama do futebol americano em 1971.

Sua esposa, Monique, escreveu no Instagram que o ex-jogador "morreu em paz" na noite de quinta-feira em sua casa de Los Angeles (Califórnia).