Jhon Vásquez é apresentado no Ceará e diz estar preparado para encarar Juventude

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, pela 18ª rodada da Série A, o Ceará se reapresentou na tarde desta quinta-feira (21), no Vovozão. A novidade ficou para a apresentação do atacante colombiano Jhon Vásquez, de 27 anos, que veio por empréstimo junto ao Deportivo Cali (COL).

Com o nome publicado no BID, o jogador disse estar pronto para atuar contra o Juventude, pela 19ª rodada da Série A, no domingo (24). Em sua primeira experiência fora da Colômbia, destacou a intensidade do futebol brasileiro em relação ao praticado em seu país natal.

Legenda: Jhon Vásquez vai utilizar a camisa de número 20 no Ceará Foto: Wilton Hoots / Ceará

"O futebol colombiano é um futebol mais tático, enquanto aqui no Ceará (e no Brasil) tem um futebol mais intenso. Eu vim com a grande expectativa de se juntar ao grupo e estou com muito expectativa para o campeonato começar para mim", destacou o colombiano.

Apesar de boa parte da carreira atuar como ponta-direita, o jogador deixou claro que não tem preferência de lado no campo e colocou para Marquinhos Santos a escolha. A tendência é que Vásquez disputa vaga com Lima, que está sendo utilizado no setor em alguns jogos, além de Iury Castilho e Erick.

6º COLOMBIANO NA HISTÓRIA DO CLUBE

Ao lado de Mendoza, Vásquez fará uma dupla colombiana no ataque alvinegro. Segundo o novo atacante, eles não tinham relação, mas sempre admirou a qualidade do camisa 10 do Ceará.

"Stiven Mendoza, como todos sabemos é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente. O acompanhava, porque óbvio, na Colômbia, estamos sempre atentos aos colegas que estão no exterior. Eu o vi jogar contra o Independiente e ele foi muito bem. Então estava muito atento e, para ser sincero, nós não éramos amigos, mas conhecia pelo bom jogador que ele é", ponderou.

Legenda: O atacante Stiven Mendoza é o artilheiro do Ceará em 2022 com 16 gols Foto: Thiago Gadelha / SVM

DIFERENÇA CULTURAL

O novo camisa 20 do Ceará chegou à capital cearense no final de junho. Em pouco mais de três semanas por aqui, Jhon, que é natural de Cartagena (COL), destacou que não sentiu muita diferença na cultura e no clima em relação as duas cidades. Segundo o atleta, a semelhança fica ainda mais evidente com as praias e a temperatura.

Antes de chegar ao Alvinegro de Porangabuçu, Jhon Vásquez acumula passagens por Junior Barranquilla, Alianza Petrolera e desde 2020 estava no Deportivo Cali, equipes do futebol colombiano. Nesta última temporada, jogou em 21 partidas, dentre elas, encarou o Corinthians em duas oportunidades pela fase de grupos da Libertadores.

