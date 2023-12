Jericoacoara será palco da final do Campeonato Mundial e Brasileiro de Wingfoil; veja detalhes

O Ceará recebe a final do Campeonato Mundial e Brasileiro de WingFoil Racing, esporte aquático de vela. Em terras cearenses, a competição acontecerá entre os dias 05 e 09 de dezembro, na praia de Jericoacoara, a 300 km de Fortaleza, que foi escolhida por seus ventos fortes e é conhecida como a meca do wingfoil, pois oferece condições privilegiadas para a prática desse esporte que tem conquistado cada vez mais adeptos em todo o mundo.

O evento é promovido pela International Wing Sports Association (IWSA), em parceria com a pousada Vila Kalango e Governo do Estado. A International Wing Sports Association é membro do World Sailing Special Event, o órgão mundial do esporte de vela e que está apto a realizar o Wingfoil Racing World Cup. Com membros em mais de 130 países, a World Sailing supervisiona e governa o mundo da vela desde eventos nacionais até os Jogos Olímpicos.

A competição será disputada na categoria wingfoil racing. Rodrigo Morais, Rafael Rodrigues, Leticia Nakiri, Fernando Mizo e Rócio Reigert são alguns dos representantes brasileiros no esporte que participarão do torneio. Entre os internacionais estão: Mathis Ghio, Maddalena Spanu, Ernesto De Amicis e Orane Ceris.

Legenda: Wingfoil vem conquistando cada vez mais praticantes. Foto: Arquivo Pessoal

Com condições privilegiadas para o velejo, Jericoacoara, é consagrada como o local onde muitos windsurfistas e kitesurfitas buscam se aventurar no vento constante e água do mar em temperatura agradável. Muito conhecida por ser o paraíso no Brasil, poucos sabem que o sucesso no turismo desta vila de pescadores teve início há mais de vinte anos, quando os primeiros velejadores de windsurf encontraram aqui as condições privilegiadas para o velejo, tornando-a mundialmente reconhecida como a meca dos esportes de mar e vento.

A Jeri Wingfoil Cup se torna um importante evento para o calendário da região, por envolver a comunidade de Jericoacoara, movimentando as pousadas, restaurantes e empreendimentos locais, também terá o apoio do Sebrae para auxílio no desenvolvimento de questões ligadas à preservação da região e necessidade do turismo responsável. Além do Sebrae, o Instituto S.E.R estará presente mediando ações socioambientais com a comunidade e o público.

Em sua 1ª edição, realizada em 2022, a Jeri Wingfoil Cup trouxe para Jericoacoara aproximadamente 60 atletas nacionais e internacionais, movimentando a região e tornando a região mundialmente conhecida para a prática deste novo esporte que só aumenta no Brasil.

WINGFOIL

O Wingfoil é um esporte aquático recente entre as modalidades de vela que consiste em voar sobre as águas com a ajuda de uma asa inflável (wing) e uma prancha de hydrofoil. O esporte foi desenvolvido a partir do kitesurf, windsurf e surf.

Os primeiros protótipos de wing foram realizados em 1982 no Pan Am Cup em Kailua Bay, Hawai. Porém, apenas por volta de 2010, quando um grupo de kitesurfistas e windsurfistas testaram as wings infláveis em conjunto com a prancha de hydrofoil, foi que o esporte começou a ter uma visibilidade maior, se tornando um esporte viral em 2019.

Um dos principais motivos para o wingfoil se tornar popular entre os amantes de esportes de mar e vento, é a possibilidade de ser praticado em diversas condições de vento e ondas, o que o torna mais versátil e amplo na prática.

SERVIÇO:

Final do Campeonato Mundial e Brasileiro de Wingfoil na modalidade Wing Race.

A competição será realizada em frente à pousada Vila Kalango, em Jericoacoara, a 300 km de Fortaleza, de 05 a 09 de dezembro.

Acesse mais informações aqui: https://wingfoilracing.com/2023worldcupbrazil