Jericoacoara recebe finais do campeonato mundial e brasileiro de Wingfoil; veja detalhes

A famosa Praia de Jericoacoara, no oeste do Ceará, vai receber a Jeri Wingfoil Cup. A competição internacional de kitesurfe é inédita nas categorias: wing race, wave e freestyle, onde serão disputadas as finais dos campeonatos Mundial e Brasileiro. O torneio será entre os dias 13 e 18 de dezembro e tem parceria com o International Wing Soorts Association - IWSA e World Cup Race. As inscrições estão abertas.

O Ceará é considerado um dos melhores lugares do mundo para a prática de esportes náuticos e à vela, como o kitesurf. Novas modalidades dos esportes à vela, como o Wing, vem atraindo diversos praticantes para experiências incríveis dentro d 'água.



Kauli Seadi, Dudu Mazzocato e Fernando Mizo são alguns dos brasileiros destaques na modalidade e vão mostrar as muitas habilidades no Wing Foil.



Entre os destaques internacionais, Francesco Cappuzzo, atual campeão da categoria Wing Race na Itália, além do venezuelano Gollito Estredo, nome de destaque na competição. Na categoria feminina, Paula Novotna, da República Tcheca, campeã mundial de Wingfoil freestyle 2022.

CRONOGRAMA DO EVENTO

12 de dezembro

18h às 20h - Inscrições no local e entrega de kit

13 de dezembro

08h às 09h - Inscrições no local e entrega de kit

09h às 18h - Campeonato Brasileiro de Wave/Freestyle

14 de dezembro

09h às 18h - Campeonato Brasileiro de Wave/Freestyle

18h às 20h - Inscrições no local e entrega de kit (race)

15 de dezembro

11h - Campeonato Mundial de Race

16 de dezembro

11h - Campeonato Mundial de Race

17 de dezembro

11h - Campeonato Mundial de Race

18 de dezembro

11h - Campeonato Mundial de Race

XXh - Entrega de prêmios e Cocktail de Encerramento



Serviço:

JERI WINGFOIL CUP - Finais do Mundial e do Brasileiro

Modalidades: Wing Race, wave e freestyle.

Data: 13 a 18 de dezembro

Local: Pousada Vila Kalango, Jericoacoara (CE)

Inscrições: www.jeriwingfoilcup.com

