Jericoacoara abre calendário do Circuito Beach Run Brasil neste fim de semana

Neste sábado (11) e domingo (12), Jericoacoara, no litoral do Ceará, recebe a BRB Jeri. Mais de 500 atletas vão participar das provas de 7 km, 12 km e 21 km que abrem o Circuito Beach Run Brasil em 2023. É o primeiro dos seis eventos esportivos que serão realizados até o fim do ano entre o litoral cearense e paraense.

As corridas começam no sábado (11), com as provas de 7 km e 12 km no final da tarde, com a largada às 16h e a chegada dos atletas com o pôr do sol na praia. O segundo dia está reservado para os 21 km da Meia de Jeri, com início às 5h30min.

A maior parte dos mais de 500 atletas participam das provas do primeiro dia. No entanto, alguns destes estarão em ação também no domingo (12). O Desafio do Jacaré premia os corredores que participam de duas corridas de todo o evento em Jericoacoara.

Legenda: Mais de 500 atletas vão participar das provas de 7 km, 12 km e 21 km que abrem o Circuito Beach Run Brasil em 2023 Foto: Tavares Junior/Beach Run Brasil

Percurso

Em todas as provas a largada é na beira da praia, nas imediações do ClubVentos. Mais da metade do percurso da prova de 7 km é feito pela Trilha da Pedra Furada e passa próximo da própria Pedra Furada, principal cartão postal de Jericoacoara. Já nos 12 km os atletas também encaram trecho na beira da praia, próximo de áreas de dunas. Nos 21 km, grande parte do trajeto é feito pelo Parque Nacional de Jericoacoara.

“Este é o nosso oitavo evento de corrida em Jericoacoara. Jijoca de Jericoacoara faz parte da história do surgimento do circuito de corridas de praia que transcende o litoral cearense. Vamos proporcionar aos atletas uma experiência que vai além do esporte e da superação. Os percursos são como um tour pelas principais belezas de Jeri, como chamamos com tanto carinho este destino turístico tão procurado do Ceará”, afirma Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da Beach Run Brasil.

Outros eventos

Depois de Jericoacoara, o Circuito Beach Run Brasil estará em Paracuru. O evento nos dias 30 de abril e 1° de maio já está com inscrições abertas e podem ser feitas a partir do site do circuito, o beachrunbrasil.com.br. O calendário da BRB no Ceará inclui ainda etapas em Camocim e na praia de Canoa Quebrada, no município de Trairi. No Pará, as etapas serão realizadas em Salinópolis e Cotijuba.