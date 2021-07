Jefferson rebate Richarlyson sobre mala preta no Fortaleza: “vai pagar até o final da alma dele”

O ex-goleiro cearense Jefferson negou as acusações de Richarlyson, ex-companheiro de Fortaleza, de que teria recebido dinheiro, a chamada 'mala preta', para facilitar a derrota para a Ponte Preta na Série A do Brasileiro de 2003. Na ocasião, o clube perdeu por 2 a 0 em Campinas/SP e foi rebaixado à 2ª divisão nacional.

"Infelizmente são coisas da vida nesse mundo de fake news que a gente está vivendo hoje, mas ele vai pagar até o final da alma dele essa fake news que propagou. Infelizmente, a gente vai ter de passar por mais essa prova na vida. Os advogados já estão cuidando (do caso), entrando em contato com a emissora para um direito de resposta. A gente vai ter de aguardar na Justiça”, declarou.

A declaração de Richarlyson foi divulgada durante participação do ex-jogador no programa Arena SBT na noite desta segunda-feira (19). O Leão precisava de um empate para escapar do descenso e tinha Jefferson como arqueiro principal do elenco no confronto.

"O nosso goleiro entregou o jogo. Se você ver, não tem como, já tinha ocorrido que iria ter mala preta, mas ninguém sabia qual jogador que tava. Chegou no jogo, juro por Deus, o cara deu um chutão para trás do meio-campo, o goleiro jogou no pé do atacante, que tava sozinho, não é uma bola difícil. Depois de muito tempo que a gente soube que era ele", afirmou no programa.

Veja o gol relatado por Richarlyson

O lance em questão foi motivo de revolta por parte da torcida tricolor na época sob alegação de que o arqueiro teria sofrido uma falta de ataque. Os torcedores também tecem muitas críticas ao árbitro Márcio Rezende de Freitas (SC), que teria adotado critérios desiguais ao longo do jogo para o Leão.

Confira a ficha técnica do jogo

Ponte Preta 2x0 Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 14/12/2023

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Gols: Gerson aos 12´/1º T (1-0) e Adrianinho aos 25´/2º T (2-0)

Cartões amarelos: Gerson (P), Jefferson (F), Dino (F) e Fernandão (F)

Ponte Preta: Lauro; Marquinhos, Gerson, Luiz Carlos e Alan; Romeu, Piá, Rafael Ueta (Ronildo) e Adrianinho; Jean (Vaguinho) e Lucas (Gigena). Técnico: Abel Braga.

Fortaleza: Jéfferson; Chiquinho (Marcos Paulo), Ronaldo Angelim, Fernandão e Sérgio; Dude, Dino (Alexandre), Richarlyson e Mazinho Loyola (Daniel); Rena e Vinícius. Técnico: Márcio Araújo.