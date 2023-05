Jean Carlos projeta duelo contra Novorizontino e avalia trabalho de Barroca: 'conseguiu encaixar'

O Ceará vem de uma sequência positiva fora de casa, pela Série B do Brasileirão. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26), Jean Carlos falou sobre o momento do clube, avalia trabalho do novo técnico Eduardo Barroca e cita importância da volta da torcida ao estádio.

"O trabalho do Barroca está sendo muito importante para a gente. Ele nos dá confiança pra gente rodar ali no meio do campo. Ora estou pelo meio, ora pela beirada, ora o Chay está ali pelo meio... Vem dando certo. Pouco tempo, mas ele conseguiu encaixar o método de trabalho dele. E o comprometimento da equipe está sendo muito importante. Nada melhor que confiança, que sequência de jogos. Estamos trabalhando duro para pegar esse método do Barroca", explicou o jogador.

"Nos jogos fora de casa, foram todos gols construídos. Fizemos o melhor primeiro tempo da temporada porque construímos os gols, criamos oportunidades e é sempre difícil jogar lá contra o Londrina. Muito importante essa sequência para confiança. Pra chegar nesses dois jogos em casa e, se Deus quiser, chegar no topo da tabela", completou Jean Carlos.

O Ceará voltará a ter público nos estádios após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Como parte da pena, somente mulheres, crianças e PCDs poderão entrar no estádio para acompanhar a partida.

"A gente sente falta do torcedor, e acredito que eles, como nós, estão ansiosos para voltar ao estádio. Nada melhor que uma sequência muito boa que a gente vem, de três vitórias. De ter dois jogos em casa, já com a volta do torcedor. O ambiente é leve, bacana de trabalhar, ele fica mais leve com vitórias. Foram muito importantes, decisivos junto com a gente, nos jogos que a gente venceu, até para o título. Esses dois jogos em casa, com a volta do nosso torcedor, e a gente se Deus quiser vencer essas duas partidas… É o que a gente quer e é o que eles querem. A gente vai buscar dar o nosso melhor em campo”, disse o jogador.

O Ceará vai enfrentar o Novorizontino neste domingo (28), em jogo da nona rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será na Arena Castelão, às 15h30 (de Brasília). Jean Carlos lembra

“Depois da nossa vitória contra o Tombense e contra o Criciúma, o Barroca fez uma pergunta inteligente na preleção: 'quem vai ser o Ceará hoje, contra o Londrina, depois de duas vitórias?' Entendemos bem a pergunta e acredito que a gente demonstrou isso em campo. Acredito que o Ceará tem que ser melhor do que foi contra o Londrina também, para buscar esse G-4. Por mais que seja em casa, é um jogo muito difícil como qualquer outro jogo da Série B. Então, ao mesmo tempo que te dá confiança, ambiente mais leve, tem que estar sempre ligado para não cair no marasmo. Eles vêm de uma vitória boa dentro de casa, e vêm pra tentar tirar ponto da gente. Mas estamos confiantes, isso é importante”, concluiu.