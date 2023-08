Jean Carlos projeta Ceará no G4 da Série B: 'É entrar e não sair mais'

A vitória diante do ABC na rodada anterior reduziu a distância do Ceará para o G4 da Série B. Agora, são 5 pontos de diferença e o elenco alvinegro já projeta uma arrancada para integrar o grupo de acesso para a Série A. Em 9º com 33 pontos, o Vovô volta a jogar no domingo (13), contra o Vitória no Barradão, às 18 horas, podendo reduzir mais ainda a diferença.

E o meia Jean Carlos destacou que o clube tem potencial para entrar no G4 e não sair mais, mas que para chegar lá, é preciso paciência.

"O G4 é o alvo desde o começo, ainda dá tempo. Não vai ser rápido, nem de uma rodada pra outra, mas é entrar e não sair mais. Temos elenco pra isso. É encarar cada jogo com uma decisão. A cada jogo que passa no returno é uma final de campeonato. Temos que procurar diminuir a pontuação. Não tem nada definido", disse ele.

Para o meia, o Ceará já entrará mais confiante para o jogo, ainda que enfrenta o vice-líder com 41 pontos.

"Temos um grande jogo domingo. O Vitória vem fazendo bons jogos, ganhou da gente no 1º turno, mas nós também chegaremos confiantes. Clima de vitória é bom em qualquer clube, o clima fica mais leve depois de vencemos dentro de casa. Acredito que Guto vai montar a melhor estratégia, a gente não tem como pensar em outro resultado que não seja a vitória", disse ele.

Pressão pelo acesso

Confiando em uma campanha de recuperação do Ceará, Jean Carlos falou da pressão pela volta para a Série A.

"O Ceará tem uma torcida gigante, que quer a todo custo o time na Série A. A gente entende isso e quando jogamos, mexemos com o sentimento de muitas pessoas. Nós também queremos vencer, levar o Ceará para a Série A. Vejo nosso grupo como muito comprometido, vontade não falta. Vamos crescer ainda e buscar o acesso ao final da competição", finalizou o meia alvinegro.