Jean Carlos lamenta derrota do Ceará para o Vila Nova, mas destaca objetivo: 'planejar 2024'

O meio-campista Jean Carlos lamentou a derrota do Ceará por 3 a 1 para o Vila Nova, na tarde deste sábado. O camisa 10 do Vovô concedeu entrevista logo após o término da partida e avaliou o comportamento da equipe no campo de jogo.

Legenda: Vila Nova x Ceará Série B 2023 Foto: Israel Simonton/Ceará SC

"A gente começou a trabalhar para vencer os jogos, para pontuar o máximo possível, hoje não foi possível. Fizemos um bom primeiro tempo, no segundo acabamos tomando dois gols muito rápido, depois aconteceu a expulsão. Não conseguimos vencer", avaliou.

Após a derrota para o Vila Nova, o Ceará volta as suas atenções para a última rodada da Série B do Brasileirão 2023. No próximo sábado (25), o Vovô recebe o Juventude, no Estádio Presidente Vargas (PV).

Jean Carlos Jogador do Ceará Tem o último jogo, para novamente a gente ir, procurar vencer, terminar vencendo e planejar 2024.

O Ceará ocupa a 11ª colocação da Série B, com 50 pontos e já sem chances matemáticas de acesso à Série A e de rebaixamento à Série C. Após a partida contra o Juventude, o clube volta totalmente suas atenções para a montagem do elenco para a temporada 2024.