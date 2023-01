Jean Carlos elogia Vina e mira título da Copa do Nordeste pelo Ceará: 'entrar para vencer'

Novo camisa 10 do Ceará, o meia Jean Carlos participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), antes da estreia alvinegra pela Copa do Nordeste: encara o Ferroviário, domingo (22), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV). E o atleta aproveitou para elogiar o companheiro de posição Vina.

Jean Carlos Meia do Ceará "Sempre acompanhei o Vina. Os jogadores, quando se destacam, a gente acompanha. Eu disse para ele no 1º jogo que era um prazer estar com ele, e é sempre bom ficar do lado de jogadores como o Vina, que tem uma história no clube, no futebol. É uma pessoa que agrega demais no time, então fizemos uma parceria boa no primeiro jogo, nos movimentamos. Feliz de jogar com ele, desejo que a gente possa ficar junto para comemorar títulos juntos. É uma pessoa que desde o primeiro dia me acolheu bem, gente boa demais".

Na estreia da temporada de 2023, a dupla foi titular na vitória por 5 a 0 contra o Guarani de Juazeiro, pelo Estadual. Jean Carlos marcou um gol, enquanto Vina contribuiu com assistência. Com foco agora no Nordestão, o jogador ressaltou que o Vovô entra na competição buscando o título regional.

Jean Carlos Meia do Ceará "O Ceará tem que entrar para vencer a competição, esse é o pensamento. Um time do tamanho do Ceará precisa entrar para vencer. Eu gosto muito de jogar a Copa do Nordeste e estou feliz demais de disputar pelo Ceará, com grandes chances de ganhar, então estou esperançoso para essa competição e espero, ao fim dela, levantar esse troféu".

Por conta de uma nova decisão da CBF sobre aplicação de pena ao Ceará, devido um caso de violência na Série A de 2022, a torcida alvinegra tem autorização para acompanhar o jogo da Copa do Nordeste. Já na Série B de 2023, o time precisará jogar seis partidas dentro de casa sem público.

Outros pontos da coletiva

Acolhimento no Ceará

"Eu passei por alguns clubes. O lugar que fui mais bem recebido (foi o Ceará), que me acolheu bem desde o primeiro dia, os funcionários, comissão, e isso é muito bom para se adaptar o mais rápido possível. Claro que o entrosamento é dentro de campo, faz pouco mais de um mês (que cheguei) e estou bem, adaptado, já conheço todo mundo, e vamos nos entrosar no decorrer do campeonato, dos jogos. Essa recepção foi importante para dar confiança".

Gol na estreia

"Para qualquer jogador é muito bom estrear jogando bem e ganhando, e o gol coroa tudo isso. Vim para cá com essa missão de ajudar o Ceará, trabalhei para isso. Fico feliz pela 1ª partida, de além do resultado, o desempenho. Criamos boas chances, sofremos pouco no jogo. Sempre precisamos pensar em melhorar, mas feliz demais pelo trabalho".

Parte tática

"O Gustavo (Morínigo), desde o primeiro dia, me deixou à vontade, com liberdade para jogar, é o que falou com todos os jogadores, para trazer o melhor de nós. Pediu para se movimentar bastante, me deu essa confiança e procurei retribuir no 1º jogo. Quero aprimorar e seguir o que ele pede, vou procurar ter um desempenho melhor e, se possível, marcar de novo, porque é sempre bom estar marcando (gols)".