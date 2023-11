Jean Carlos, do Ceará, desperta interesse do Sport, mas empresário nega acerto

O meia-atacante do Ceará, Jean Carlos, é um dos alvos do Sport para a temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que a equipe pernambucana realmente tem interesse na contratação do jogador, mas que não houve nenhum acerto até o momento entre as partes.

O Diário do Nordeste também confirmou que o Ceará não foi procurado de forma oficial pelo Sport e que a intenção inicial do atleta é de cumprir o seu contrato com o Alvinegro de Porangabuçu. O contrato de Jean Carlos é válido até 31 de dezembro de 2024.

Legenda: Jean Carlos, jogador do Ceará, durante jogo da Série B Foto: Kid Júnior/SVM

Jean Carlos, de 31 anos, chegou ao Ceará para a disputa da temporada 2023. Com a camisa alvinegra, o meia soma 53 jogos, sete gols e cinco assistências. Ele ganhou espaço no time titular principalmente com Vagner Mancini, com quem atuava como volante.

Em entrevista concedida na última quarta-feira (29), o novo executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky confirmou que cerca de 95% dos atletas que o clube pretende manter do atual elenco já estão fechados com o Vovô.