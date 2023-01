Jean Carlos é regularizado no BID e pode estrear contra o Guarani de Juazeiro

Na tarde desta quinta-feira, (12), o meia Jean Carlos foi regularizado no BID e pode fazer a estreia na temporada no próximo dia 15, contra o Guarani de Juazeiro, pelo campeonato estadual.

O nome do jogador, já publicado no Boletim Informativo Diário (BID), permite que o jogador já esteja em campo na primeira partida do clube em 2023.

O contrato com o jogador foi em definitivo e sua útima atuação foi feita no Náutico, na derrota por 6 a 0 para o Novo Horizontino. Em 2022 o jogador teve 38 jogos e seis gols.