O ex-jogador Mário Jardel posou em uma foto ao lado do astro do futebol mundial Cristiano Ronaldo. O ex-jogador esteve em Riad, na Arábia Saudita, e aproveitou a oportunidade para visitar a sede do Al-Nassr Football Club, onde encontrou Cristiano Ronaldo e registrou o momento.

Atualmente, Jardel ocupa o cargo de embaixador do Ferroviário. O atleta presentou Cristiano Ronaldo com uma camisa do Ferrão da Barra.

"Dei uma camisa do Ferroviário, mas ele não vestiu por questões de contrato com o time do Al-Nassr", disse Jardel. O ex-jogador ainda irá assistir a final da Liga dos Campões, que acontece no próximo dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

Legenda: Jardel encontra Cristiano Ronaldo e registra momento com português durante visita à Arábia Saudita Foto: Arquivo Pessoal/Jardel