Jardel é diagnosticado com Covid-19 após recuperar troféus furtados

Dias após a tensão pela busca dos troféus que foram furtados, o ex-jogador cearense Mário Jardel foi infectado pelo novo coronavírus.

O ex-atleta teve diagnóstico de Covid-19 confirmado na última segunda-feira (7) e já se encontra em isolamento em residência no bairro Dunas.

Na última quarta-feira, Jardel teve chuteiras de ouro, prata e bronze furtadas de sua residência, fato que causou comoção devido ao valor sentimental que o atleta tem pelos objetos.

Com ajuda da Polícia Militar, o jogador conseguiu recuperar os troféus no dia seguinte.

Jardel é um dos maiores esportistas cearenses de todos os tempos, tendo feito história com as camisas do Grêmio, Porto-POR, Sporting-POR e Galatasaray-TUR, entre outros clubes.

Veja os prêmios individuais de Jardel

IFFHS - Maior goleador do Mundo: 1999 e 2002

Chuteira de Ouro da UEFA - Maior goleador da Europa: 1999, 2002

Chuteira de Prata da UEFA: 1997

Chuteira de Bronze da UEFA: 2000

Bola de Ouro de Portugal: 1996–97, 1997–98

Melhor jogador do Campeonato Português: 1996–97, 1998–99, 2001–02