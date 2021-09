Jaraguá-SC x Ceará pela final da Copa do Brasil de Futsal: confira horário e onde assistir

O Ceará Sporting Club visita o Jaraguá-SC neste domingo (26), às 19h (horário de Brasília), pelo duelo da volta da final da Copa do Brasil de Futsal. O confronto acontece na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC).

No duelo da ida, no Ginásio Vozão, empate em 2 a 2. Desta forma, para sagrar-se campeão da Copa do Brasil de Futsal, o Ceará precisará vencer por qualquer placar. Um novo empate leva a partida para a prorrogação. Caso a igualdade no marcador persista, o confronto será decidido nas penalidades.

Preparação alvinegra

A equipe de Deividy Hadson se preparou durante a semana no BNB Clube, em Fortaleza, que tem piso montado com placas de polipropileno com amortecimento que auxiliam na absorção de impacto, similar ao utilizado pelo Jaraguá-SC na Arena Jaraguá, visando uma melhor adaptação e reduzir potenciais dificuldades com o piso da quadra no solo catarinense.

Em Jaraguá do Sul desde sexta-feira (24), o elenco alvinegro realizou dois treinamentos preparatórios na Arena Jaraguá.

CAMPANHA DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL

Sampaio Corrêa-MA 2 x 5 Ceará (1ª fase)

Ceará 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA (1ª fase)

Balsas Futsal-MA 2 x 3 Ceará (2ª fase)

Ceará 3 x 3 Balsas Futsal-MA (2ª fase)

Itaporanga-SE 5 x 3 Ceará (quartas de final)

Ceará 3 (1) x (0) 2 Itaporanga-SE (quartas de final)

Ceará 2 x 2 Corinthians (semifinal)

Corinthians 1 x 2 Ceará (semifinal)

Ceará 2 x 2 Jaraguá-SC (final)

Ficha técnica

Jaraguá-SC x Ceará - final da Copa do Brasil de Futsal

Local: Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC)

Data: 26/09/2021 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: TV NSports e YouTube da CBF TV