Jaraguá-SC x Ceará ao vivo: assista como foi a final da Copa do Brasil de Futsal

O Ceará Sporting Club venceu o Jaraguá-SC no último domingo (26) e foi campeão da final da Copa do Brasil de Futsal. O confronto aconteceu na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC).

No duelo da ida, no Ginásio Vozão, empate em 2 a 2. A partida derradeira foi decidida com emoção na prorrogação. Você pode assistir ao jogo completo aqui.

ASSISTA AO JOGO

CAMPANHA DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL

Sampaio Corrêa-MA 2 x 5 Ceará (1ª fase)

Ceará 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA (1ª fase)

Balsas Futsal-MA 2 x 3 Ceará (2ª fase)

Ceará 3 x 3 Balsas Futsal-MA (2ª fase)

Itaporanga-SE 5 x 3 Ceará (quartas de final)

Ceará 3 (1) x (0) 2 Itaporanga-SE (quartas de final)

Ceará 2 x 2 Corinthians (semifinal)

Corinthians 1 x 2 Ceará (semifinal)

Ceará 2 x 2 Jaraguá-SC (final)

Jaraguá-SC (0) 1 x 1 (3) Ceará (final)