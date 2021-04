Japão declara novo estado de emergência em Tóquio restando três meses para Olimpíadas

A sexta-feira (23) marca exatamente três meses para a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, adiados no ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus, mas o Japão ainda vive um clima de incerteza. Devido ao aumento de casos, o governo local decidiu voltar ao estado de emergência, até 11 de maio, em Tóquio e nos distritos de Osaka, Kyoto e Hyogo.

A decisão permitirá que as autoridades solicitem o encerramento temporário de restaurantes, de bares e de centros comerciais com uma área superior a mil metros quadrados, de acordo com um plano elaborado pelo governo. Os eventos deverão ser realizados sem público.

"Hoje (sexta-feira) decidimos declarar estado de emergência nos distritos de Tóquio, Kyoto, Osaka e Hyogo", afirmou o primeiro ministro Yoshihide Suga. "Temos uma forte sensação de crise", disse o ministro japonês encarregado da luta contra a pandemia, Yasutoshi Nishimura.

Pela primeira vez desde 22 de janeiro, as autoridades de saúde detectam há vários dias seguidos mais de 5.000 novos casos do novo coronavírus todo o país. De acordo com Ministério da Saúde, as variantes são responsáveis por cerca de 80% das infecções nos distritos de Osaka e Hyogo.

